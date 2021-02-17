جوارديولا يساند كلوب لإعادة ليفربول إلى مستواه القديم

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تعاطفه مع نظيره في ليفربول يورجن كلوب بعد أن أقر المدرب الألماني بأن آمال فريقه في الأحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز أصبحت في مهب الريح بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وخسر ليفربول 3-1 يوم السبت أمام مضيفه ليستر سيتي ليصبح على بعد 13 نقطة من مانشستر سيتي المتصدر كما لعب ليفربول مباراة أكثر من سيتي مما اثار تكهنات عن احتمال رحيل كلوب عن النادي.

وأكد كلوب يوم الإثنين عزمه على تحسين حظوظ الفريق مضيفا أنه لا يحتاج إلى راحة من التدريب.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون في الدوري غدًا الأربعاء “أتعاطف معه كثيرًا لأن ما فعله في كرة القدم كان شيئًا إستثنائيًا. طريقته في اللعب تمتع الجماهير.

“نمر جميعا بفترات جيدة وأخرى سيئة ولا يمكن لأي مدرب مواصلة العروض القوية لسنوات وسنوات. في بعض الأحيان تكون الخسارة مفيدة لكي يعرف الناس مدى صعوبة المهمة.

“حين تنهض من كبوتك وتفوز بمباريات تحصل على إشادة أكبر بعملك”.

وقال جوارديولا إن لاعب الوسط إيلكاي جندوجان يحرز تقدما بعد إصابته في أعلى الفخذ لكن من المتوقع أن يغيب عن المباراة في جوديسون بارك بينما سيكون المهاجم سيرجيو أجويرو ضمن البدلاء.

وخرج جندوجان، الذي سجل 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم وحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز في يناير، مصابا في الشوط الثاني في انتصار يوم السبت 3-صفر على توتنهام بعد أن هز الشباك مرتين.

وقال جوارديولا “حالة جندوجان أصبحت أفضل كثيرا لكني لا أتوقع مشاركته. باقي اللاعبين في حالة جيدة بإستثناء نيثن آكي.

“سيرجيو مصاب منذ فترة طويلة ولذا لن يلعب أساسيًا لكنه جاهز للعودة. جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة وهو ما سيتكرر في المباراة القادمة”.

وأكد جوارديولا أيضًا أن صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروينه عاد إلى التدريبات حيث يخضع لبرنامج مكثف للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.