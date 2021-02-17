نتيجة مباراة سموحة ودكرنس في كأس مصر “الموج الأزرق ينتظر الفائز من بيراميدز والعبور”

تعرف على نتيجة مباراة “سموحة ودكرنس”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

حسم نادي سموحة تأهله إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعدما اكتسح فريق دوري الدرجة الثانية “دكرنس” بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ستاد دمنهور الرياضي.

وأنهى فريق سموحة الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله “أحمد عبدالقادر” في الدقيقة (27).

وفي الشوط الثاني أنهار فريق دكرنس، ليتلقى ثلاثة أهداف عن طريق “عبد الكبير الوادي” في الدقيقة (58)، و”ديريك نسيبامبي” في الدقيقة (69)، قبل ان يسجل “حسام حسن” الهدف الرابع في الدقيقة (72)

ومن المنتظر ان يواجه فريق سموحة الفائز من مواجهة “بيراميدز والعبور”، والتي تأجلت بسبب ارتباط الأول بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقل بث مباشر مباراة سموحة ودكرنس على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

وأدار اللقاء الحكم المصري “محمود دسوقي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

وتعد مباراة فريق سموحة في كأس مصر اليوم هي الأولى له، بعدما تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

ويسير سموحة في سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، فمنذ خسارته أمام “الزمالك” في الجولة الثالثة، خاض الفريق 8 مباريات في بطولة الدوري، انتصر في مناسبتين، وتعادل في 6 لقاءات، قبل ان ينتصر اليوم على دكرنس.

على الجانب الآخر، بدأ نادي دوري الدرجة الثانية “دكرنس” مشواره في كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، عندما واجه “صيد المحلة” ونجح في الانتصار عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وقابل نادي دكرنس فريق “بيلا” في الدور الثالث، وفاز عليه بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى الدور الرابع، ويصطدم بفريق “بلدية المحلة”، حيث تمكن من تجاوزه بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وانتهى مشوار الفريق في بطولة الكأس بعد هزيمته اليوم أمام “سموحة”

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