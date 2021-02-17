رئيس يوفنتوس يتسلم جائزة الخنزير الذهبي بدلاً من كونتي

تسلم رئيس يوفنتوس “أندريا أنييلي” جائزة الخنزير الذهبي اليوم الثلاثاء 16 فبراير قبل يوم من المواجهة المرتقبة لفريقه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بورتو البرتغالي “الدراجاو”.

وتسلم أندريا أنييلي الجائزة بدلاً من المدير الفني لنادي الإنتر “أنطونيو كونتي” الذي رفضها عقب توديع نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

وتبادل أنطونيو كونتي الإهانات والكلمات الخارجة مع رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي عقب انتهاء مباراة الإياب في ملعب آليانز تورينو، ورفض مدرب تشيلسي الأسبق تسلم جائزة الخنزير الذهبي التي سبق وتحصل عليها مرتين هذا الموسم 2021/2020.

ما هي جائزة الخنزير الذهبي؟

جائزة الخنزير الذهبي هي جائزة إيطالية ساخرة، عبارة عن مُجسم ذهبي لحيوان الخنزير، تُمنح أكثر من مرة على مدار السنة لأسوأ شخصية رياضية أو سياسية أو إعلامية في إيطاليا، ويتسلمها الفائز بها بغرض الدعابة فقط.

تأسست جائزة الخنزير الذهبي لأول مرة في عام 1996 بواسطة المنتج الإيطالي الشهير أنطونيو ريتشي، وتحصل عليها العديد من المشاهير لا سيما في عالم كرة القدم المحلية.

وجاء اختيار أندريا أنييلي للحصول على الجائزة هذا الأسبوع بعدما شارك مع أنطونيو كونتي في الحادثة التي وقعت بملعب آليانز تورينو الأسبوع الماضي.

ورفض كونتي تسلم الجائزة بسبب حالة الغضب التي سيطرت عليه بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الإنتر ويوفنتوس بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بالتعادل، حيث ترشح يوفنتوس بفضل نتيجة مباراة الذهاب (2/1).

وأخبر كونتي قناة الراي الإيطالية سبب قوله لعبارة “أغلق فمك” لأندريا أنييلي بعد المباراة، قائلاً “يوفنتوس يجب أن يقول الحقيقة وأعتقد أن الحكم الرابع شاهد وسمع ما حدث على مدار اللقاء، وفي رأيي يجب أن يكونوا أكثر أدبًا، هم بحاجة للتحلي بالروح الرياضية أكثر من ذلك، والاحترام لأولئك الذين يعملون”.

وأرسل كونتي إشارة خارجة إلى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي بعد نهاية الشوط الأول، وقام أنييلي بالرد عليه بعد المباراة، وتسبب هذا التلاسن باختيار أحدهما لنيل جائزة الخنزير الذهبي.