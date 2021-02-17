فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة البنك الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “البنك الاهلي ومصر المقاصة”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

نقل بث مباشر مباراة البنك الاهلي ومصر المقاصة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وانطلقت صافرة بداية المباراة من الحكم المصري “محمد يوسف”، في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

نجح نادي “مصر المقاصة” في خطف ثلاث نقاط هامة بتحقيق الفوز على “البنك الاهلي” بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب “الجبل الأخضر”.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لصالح مصر المقاصة “شيمليس بيكلي” عند الدقيقة (28)، بعدما روض تمريرة باسم مرسى داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمي لتدخل الشباك رغم محاولة مدافع البنك الاهلي إبعادها.

ولعب نادي البنك الاهلي منقوص العدد منذ الدقيقة (15) بعدما تعرض لاعبه “محمد فتحي” للطرد وذلك بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بسبب تدخله العنيف على لاعب مصر المقاصة “خالد أوتشو”.

وسجل باسم مرسي الهدف هدفًا ثانيًا لنادي مصر المقاصة في الدقيقة (86)، لكن تم إلغاءه بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وبهذا الانتصار رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث “المصري البورسعيدي”، فيما توقف رصيد البنك الاهلي عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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