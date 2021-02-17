الامارات | 26 ميدالية لأبطال الإمارات في «دولية دبي لبناء الأجسام»

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ميدالية لأبطال الإمارات في «دولية دبي لبناء الأجسام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز لاعبو الإمارات 26 ميدالية ملونة في بطولة دبي لبناء الأجسام والفيزيك، التي أقيمت أول من أمس، بإشراف اتحاد بناء الأجسام ومجلس دبي الرياضي، وتنوعت الميداليات بىن سبع ذهبيات وتسع فضيات و10 برونزيات، وشهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، منافسات البطولة، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، ونائب رئيس اتحاد بناء الأجسام، علي بن حيدر، والأمين العام، محمد المري، وعضوَي مجلس الإدارة أحمد جوهر وفيصل الزعابي، ورئيس اللجنة المنظمة، البريطاني نيك بلاير.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة، وقادت للخروج بنسخة مميزة من كل الجوانب.

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