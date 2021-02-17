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الامارات | يوفنتوس يراهن على رونالدو لتجنب مفاجآت بورتو

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بورتو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نجم البرتغال، ومهاجم يوفنتوس، رونالدو، إلى بلاده اليوم، خلال مواجهة اليوفي مع بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا. ويراهن اليوفي بشدة على رونالدو لتجنب أي مفاجآت من بورتو، بجانب الخبرة الكبيرة للنجم البرتغالي في المسابقة. ويتصدر رونالدو القائمة التاريخية لهدافي الأبطال بـ134 هدفاً، وسيكون على موعد مع مواجهة زميله في البرتغال، وفي سابقاً، بيبي. وسبق لرونالدو أن واجه فريقاً برتغالياً هو سبورتينغ حين كان بقميص الريال، وفاز عليه 2-1 ذهاباً وإياباً. وخاض رونالدو 12 مباراة أوروبية ضد فريق برتغالي بين بنفيكا، بورتو وسبورتينغ، سجل خلالها أربعة أهداف، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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