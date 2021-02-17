الامارات | محمد أحمد: العين قادر على تحقيق التطلعات في أسوأ الظروف

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد: العين قادر على تحقيق التطلعات في أسوأ الظروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدافع العين، محمد أحمد الشهير بـ«بامبو»، عن ارتياح لاعبي الفريق للأجواء الإيجابية التي خلفها فوزهم المهم خارج ملعبهم على حساب الشارقة في الجولة 16 لدوري الخليج العربي، مؤكداً أن الفوز جاء في توقيته ليثبت أن «الزعيم» قادر على تحقيق التطلعات دائماً، حتى إن كان يمر بأسوأ الظروف بسبب النتائج التي تحققت في الفترة الماضية، والتي جعلت الفريق بعيداً عن المراكز الأربعة الأولى.

وقال «بامبو»، في تصريحات صحافية، إنهم في فريق العين مطالبون دائماً بأن يكونوا في القمة، من خلال تقديم كل ما لديهم في كل مباراة يخوضونها، وأضاف: «من الجيد أننا كنا في مستوانا خلال اللقاء الماضي أمام الشارقة، في تلك المباراة كان علينا تجاوز كل الظروف، من المهم بكل تأكيد أننا حققنا الفوز على فريق في مستوى الشارقة يتصدر المنافسة».

وأوضح المدافع الذي عاد لتشكيلة «الزعيم»، أخيراً، بعد فترة طويلة بسبب الإصابة، أن الفريق لم يظهر في الجولة 15 أمام شباب الأهلي بمستوى جيد وهو ما تسبب في خسارتهم بنتيجة 1-4، وقال: «خسرنا في تلك المباراة لأننا لم نكن جيدين، لكننا في لقاء الشارقة أثبتنا أن العين قادر على العودة في أسوأ الظروف».

على جانب آخر، استأنف الفريق تدريباته تحت قيادة المدرب بيدرو إيمانويل على الملعب الفرعي باستاد خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة الفجيرة المقررة مساء بعد غدٍ على استاد خليفة بن زايد، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

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