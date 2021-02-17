الامارات | منصور علي: أكثر ما يقلقنا في بني ياس حالياً ضغط «النتائج الإيجابية»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور علي: أكثر ما يقلقنا في بني ياس حالياً ضغط «النتائج الإيجابية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ بني ياس مزاحمة فريقَي الشارقة والجزيرة في قمة دوري الخليج العربي، بعد أن استمر في سلسلة نتائجه الإيجابية بعد مرور 16 جولة، حيث يحتل المركز الثالث بـ32 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الشارقة والجزيرة (36 نقطة)، مع تفوق «الملك» في المواجهات المباشرة.

وقال مدير بني ياس، منصور علي، في تصريح صحافي، إن «أكثر ما يقلقنا حالياً الضغط الذي يقع على الفريق بسبب النتائج الإيجابية، وتركز الأنظار عليه بسبب تقدمه في جدول الترتيب».

وبات بني ياس «الحصان الأسود» في الموسم الحالي، لكن الضغوط بدأت في التزايد مع تبقي ست مباريات ستكون حاسمة بالنسبة لطموحات الفريق في حصد اللقب، إلى جانب الإصابات التي بدأت تطارد الفريق.

وأضاف منصور علي: «السماوي دخل سباق المنافسة على اللقب منذ أكثر من جولة، لكننا لا نريد الدخول في حسابات الدوري، ونقيس الأمور من مباراة لأخرى، لأن الأهم حالياً هو الاستمرار في الانتصارات».

ومن شأن ست مباريات من أصل 10 متبقية، أن تحدد مصير طموحات السماوي، إذ يلتقي، غداً، الجزيرة في ملعب الأخير، ثم يواجه فرقاً كبيرة هي النصر والعين والشارقة، وشباب الأهلي والوحدة.

واستأنف بني ياس تدريباته للمواجهة المرتقبة مع الجزيرة، بينما تلقى الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني إيسلا، الضوء الأخضر لإشراك الوافدين الجديدين عامر عبدالرحمن وأحمد ربيع، بعد اكتمال جاهزيتهما الفنية بعد أن خضعا لبرنامج تأهيلي خاص في الأيام الماضية.

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مباريات صعبة من أصل 10 ستحدد طموحات السماوي أمام الجزيرة والنصر والعين، والشارقة وشباب الأهلي والوحدة.

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