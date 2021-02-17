الامارات | كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تنطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تنطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إطلاق منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، في النسخة الثامنة لهذا العام، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 18 حتى 20 فبراير الجاري في نادي أبوظبي للفروسية، كما ستتم إقامة ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي الرياضي برعاية كافالو، على هامش البطولة في اليومين الأخيرين، وقال بيان صحافي: «سيتمكن من التسجيل في هذه الورشة فقط 20 شخصاً للاستفادة من خبرات المصور الإماراتي، خالد الكندي، المختص بالتصوير الرياضي».

وتقام البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثامنة مشاركة أكثر من 130 فارساً وفارسة من كل أنحاء العالم، للمنافسة والفوز بلقب البطولة والجوائز القيمة التي ترصدها للفائزين، والتي تصل في مجموعها إلى 525 ألف درهم.

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