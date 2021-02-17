الامارات | رالي دبي.. أول بطولة عالمية تقام باستخدام الطاقة الشمسية

شكرا لقرائتكم خبر عن رالي دبي.. أول بطولة عالمية تقام باستخدام الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رالي دبي الصحراوي، في بيانٍ له، عن دخول الرالي سجلات الأرقام القياسية العالمية، كأول حدث يقام ضمن جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة، حين يستهل، غداً، نسخة 2021، المقامة حتى السبت المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعد الجولة الثانية في بطولة العالم للراليات الصحراوية «كروس كونتري» للسيارات، والافتتاحية في موسم الدراجات النارية.

ويتخذ الرالي، المقام تحت إشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، مقراً في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الكائن في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، قبل أن ينطلق المشاركون في تحدي المسارات الصحراوية لمنطقتَي القدرة والمرموم في دبي، على مدار يومين من المنافسات، يتحدد من خلالهما هوية أبطال نسخة 2021.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تنوع مصادر الطاقة، وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2025».

وأضاف: «يسعدنا دعم تنظيم بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، في حدث يقام للمرة الأولى عالمياً باستخدام الطاقة الشمسية، ويتخذ مقراً في مركز الابتكار بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها».

وقال رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، محمد بن سليم، إن «استخدام هذه المنشأة يعني أن الطاقة الكهربائية المقدمة لمقر الرالي الرئيس ومركز الصيانة والخدمة، يتم توليدها بالطاقة الشمسية المستدامة».

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