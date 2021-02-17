الامارات | حصص تدريب مجانية للمشاركين في «ألترا ماراثون المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حصص تدريب مجانية للمشاركين في «ألترا ماراثون المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل الاستعدادات لتنظيم سباق «ألترا ماراثون المرموم»، الذي تنظمه شركة فت جروب الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم، يوم الخامس من مارس المقبل. ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومتراً، كما يمكن للهواة المشاركة في الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق، التي يكون فيها التنافس على مسافتَي خمسة و10 كيلومترات. وقال بيان صحافي: «توفر اللجنة الفرصة للراغبين في المشاركة لحضور حصص تدريبية مجانية، تقام يوم الجمعة من كل أسبوع وتستمر حتى 26 فبراير، لتعليمهم الطريقة الصحيحة للجري على الرمال الناعمة، وكيفية تنظيم التنفس أثناء الجري في الصحراء، حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد للسباق».

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