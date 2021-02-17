الامارات | عامر محمد يجري عملية جراحية بعد حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر محمد يجري عملية جراحية بعد حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض لاعب الوصل عامر محمد لحادث سير، الأحد، حسب ما ذكر الحساب الرسمي لشركة الوصل لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليبتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة. وأوضحت الشركة أن عامر محمد أجرى عملية جراحية ناجحة، وأن وضعه الآن أفضل، متمنية له الشفاء العاجل.

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