الامارات | شباب الأهلي يهزم النصر في دوري اليد «فئة 18»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم النصر في دوري اليد «فئة 18» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي على النصر 33-31، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، لحساب الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام لمرحلة الشباب للمرحلة العمرية فئة 18 عاماً، التي شهدت عودة العين من صالة الوصل بانتصار مستحق بنتيجة 30-26. وعزز شباب الأهلي مركزه في وصافة الترتيب العام في دوري الشباب برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الشارقة، الذي خضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة، وحافظ النصر، رغم الخسارة، على مركزه الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن العين الرابع، ويقبع الوصل في المركز الخامس والأخير بسبع نقاط.

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