شكرا لقرائتكم خبر عن الشوالي يطالب الكاف بتعديل جدول مباريات الأهلي في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب عصام الشوالي، المعلق قنوات بي إن سبورت، الاتحاد الأفريقي تعديل جدول مواعيد مباريات دوري ابطال أفريقيا، حتي لا يصطدم الجمهور العربي والافريقي بمواعيد مباريات دوي ابطال أروبا في نفس التوقيت.

واضاف الشوالي خلال تعليقه على مباراة الأهلي والمريخ السوداني، والتي أنتهت بفوز الأهلي 3 – صفر «انا عايز الحكم دلوقتي يصفر بسرعة محتاج اتفرج على مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوربا والتي بدات من نصف ساعة» وقال غير معقول لعب المبارتين في نفس التوقيت تقريبا.

وقال الشوالي هناك جمهوري عربي كبير يعشق مشاهد أبطال الدوري الأفريقي، وفي الوقت نفسه يسعي لمشاهدة النادي الاهلي في مباريات افريقيا، مشيرا إلى يجب على الاتحاد الافريقي تقديم موعد الأهلي والمريخ إلى الساعة الثامنة مساء وبدلا من التاسعة، حتي يتمكن جمهور عشاق كرة القدم، من مشاهدة مبارات دوي ابطال أوروبا التي تذاع الساعة العاشرة مساء.