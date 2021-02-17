شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يهين برشلونة على أرضه برباعية في معركة الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر فريق برشلونة على أرضه أمام باريس سان جيرمان برباعية لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن جولة الذهاب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول والثاني لباريس سان جيرمان عند الدقيقتين 33و 65، بينما سجل ليونيل ميسي هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء استطاع تسجيلها في شباك الفريق الباريسي عند الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وقبل نهاية اللقاء عاد كيليان مبابي وسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه.

وكان رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أعلن تشكيل الفريق للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، اليوم، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وشهد تشكيل برشلونة مفاجأة بوجود المدافع المخضرم جيرارد بيكيه العائد للفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة. وباستثناء بيكيه، لم يشهد تشكيل الفريق الكتالوني، مفاجآت أخرى، حيث قرر كومان، الرهان على الأسماء التي اعتادت الظهور مثل ميسي وجريزمان.

على الجانب الآخر، قرر بوكيتينو، مدرب باريس، الدفع بالنجم الإيطالي الشاب موسى كين في هجوم الفريق، لتعويض غياب نيمار. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن- دست- بيكيه- لينجليت- جوردي ألبا- فرينكي دي يونج- بوسكيتس- بيدرو- جريزمان- ميسي- عثمان ديمبلي

فيما جاء تشكيل باريس كالآتي: نافاس- فلورينزي- ماركينيوس- كيمبيمبي- لافين كورزاوا- لياندرو باريديس- إدريسا جايا- ماركو فيراتي- مويس كين- إيكاردي- كيليان مبابي.