شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق أفضل بداية في تاريخ مشاركاته بمجموعات دوري أبطال ‏أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي أفضل بداية في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا باستهلال مشواره في تلك المرحلة بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يسبق للأهلي مطلقاً على مدار تاريخ مشاركاته بمجموعات دوري الأبطال تحقيق الانتصار بنتيجة 3/0 في لقاء الجولة الأولى، حيث كان الفوز بفارق هدفين هو الأكبر للمارد الأحمر في مستهل مشواره بالمجموعات منذ المشاركة الأولى في 1999.

ونستعرض نتائج الأهلي في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بعد الفوز على المريخ

نسخة 1999: الفوز على شتونج ستارز النيجيري 3/2

نسخة 2000: فاز الأهلي على هارتس أوف أوك الغاني بهدفين مقابل هدف

نسخة 2001: الفوز على بتروأتلتيكو الأنجولي 3/1

نسخة 2002: خسر الأهلي أمام جان دارك السنغالي بهدفين مقابل هدف

نسخة 2005: فاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدف نظيف

نسخة 2006: الخسارة على يد الصفاقسي التونسي بهدف

نسخة 2007: انتصر الأهلي على الهلال السوداني بهدفين دون رد

نسخة 2008: فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2/1

نسخة 2010: التعادل مع هارتلاند النيجيري 1/1

نسخة 2011: تعادل أمام الوداد المغربي بنتيجة 3/3

نسخة 2012: الفوز على مازيمبي الكونغولي 2/1

نسخة 2013: التعادل مع الزمالك بنتيجة 1-1

نسخة 2016: الخسارة على يد زيسكو الزامبي بنتيجة 3/2

نسخة 2017: تعادل الأهلي أمام زاناكو الزامبي بدون أهداف

نسخة 2018: تعادل الأهلي سلبياً أمام الترجي التونسي

نسخة 2018-2019: الأهلي يفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة

نسخة 2019-202: الخسارة على يد النجم الساحلي بهدف نظيف

نسخة 2020-2021: الفوز بثلاثية نظيفة على المريخ السوداني «الانتصار الأكبر»