شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما للزمالك والإسماعيلي وسلامة للإنتاج والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الأربعاء ببطولة الدورى الممتاز، على النحو التالي:-

أحمد جمال "حكم ساحة" - هشام الدسوقي "مساعد أول" - ماجد المليجي "مساعد ثان" - محمد إبراهيم الدسوقي "كابو" "حكم رابع" - محمود ناصف "حكم فيديو" - عمرو عايد "مساعد حكم فيديو

محمد سلامة "حكم ساحة" - أحمد حسام "مساعد أول" - أحمد نوفل "مساعد ثان" - محمد عبد الحميد "حكم رابع" - مصطفى مدحت "حكم فيديو" - عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو

أحمد الغندور "حكم ساحة" - محمود أبو الرجال "مساعد أول" - مصطفى حسين "مساعد ثان" - عدى إبراهيم "حكم رابع" - عمرو الشناوي "حكم فيديو" - محمد التابعي "مساعد حكم فيديو

محمود البنا "حكم ساحة" - أحمد توفيق طلب "مساعد أول" - سمير جمال "مساعد ثان" - طارق سامي "حكم رابع" - نادر قمر الدولة "حكم فيديو"- محمود ناجي "مساعد حكم فيديو

".الإنتاج الحربي وغزل المحلة".سيراميكا كليوباترا والاتحاد".الزمالك والإسماعيلي".