شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي لـ كهربا : اللى حصل فى الملعب النهاردة لو اتكرر هفتحلك الدفاتر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الإعلامي مدحت شلبي لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بسبب تصرف وصفه شلبي بالاستفزازي تجاه لاعب المريخ في مباراة الفريقين اليوم.

وقال شلبي خلال تصريحات في مقدمة برنامجه مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "مينفعش يا كهربا اللي انت عملته في الملعب ومع لاعب المريخ، ولو اتكررت هفتح الدفاتر القديمة، وأنت فاكر لما فتحتلك الدفاتر القديمة قبل كدة حصلك إيه".

وقال شلبي: "كهربا وضع يده على فمه ووجه كلمات للاعب المريخ تبدو في ظاهرها مسيئة لكن الله أعلم قاله إيه، وده تصرف لا يليق بلاعب الأهلي".

وتابع شلبي: "نصيحتي لموسيماني يلعب محمد شريف، لأن بالوضع ده هيضيع جوهرة ثمينة من إيده، وبعد أربع أو خمس ماتشات مش هيلاقي شريف معاه، والموسم طويل والفريق محتاج كل اللاعيبة".

واكتسح النادى الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.

وشهدت المباراة إصابة الحكم الزامبى سيكازوي بشد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليقوم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى بإسعاف الحكم، ثم استكمل المباراة مرة أخرى.