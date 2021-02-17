شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ هجمة سودانية "بروحين" من الشناوي أمام المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد الشناوي قائد الأهلي مرماه من هجمة مزدوجة في مباراته ضد المريخ السوداني في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المريخ السودانى اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي، بدر بانون ، ياسر أبراهيم ، محمود وحيد ، محمد هاني ، عمرو السولية ، اليو ديانج ،افشة، جونيور أجاي، محمود كهربا ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وسعد سمير وأكرم توفيق.

وأعلن نصر الدين نابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني تشكيل فريقه في مباراة الأهلي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل المريخ السوداني من، منجد النيل، عبد الرحمن كرنجو، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم، سعيدي شبوني، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، وينديانجا أرنولد، بكري المدينة، سيف تيري.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.