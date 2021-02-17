7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 16/ 2/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرز 7 منها، الأهلى يكتسح المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ويعتلى صدارة المجموعة، اتحاد الكرة يمهل الأندية 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا، عودة عبد الغنى والمثلوثى وروقا لقائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى.

الأهلى يكتسح المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ويعتلى صدارة المجموعة.. فيديو

اكتسح النادى الأهلى، فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

اتحاد الكرة يمهل الأندية 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا

أمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019 -2020، والموسم الحالى 2020 -2021.

المقاصة يعترف بمفاوضات الإسماعيلي وبيراميدز مع إيهاب جلال

اعترف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، بتلقيهم مفاوضات من قِبَل النادي الإسماعيلي ونادي بيراميدز، من أجل موافقتهم على رحيل إيهاب جلال، مدرب الفريق الفيومي، لتدريب أي من الفريقين، غير أن إدارة الفريق الفيومي رفضت الأمر تماماً.

سموحة يهزم دكرنس 4-0 فى كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16

فاز سموحة على نظيره دكرنس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن دور الـ 32 من كأس مصر، ليحسم الفريق السكندري تأهله لدور الـ 16 وينتظر الفائز من مباراة بيراميدز والعبور.

المقاصة يفوز على البنك الأهلى 1\0 بالدورى