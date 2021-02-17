شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 16/ 2/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يمهل الأندية 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا، عودة عبد الغنى والمثلوثى وروقا لقائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى.

الأهلى يكتسح المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ويعتلى صدارة المجموعة.. فيديو

اكتسح النادى الأهلى، فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

اتحاد الكرة يمهل الأندية 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا

أمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019 -2020، والموسم الحالى 2020 -2021.

اتحاد الكرة يقرر رسميا تشكيل إدارة منتخبات برئاسة حاتم سرور

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة رسميا تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم إدارة المنتخبات برئاسة حاتم سرور، على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين، وكذلك اختيارات اللاعبين.

محمد عبد الشافى يعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلى يعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بعدما أنهى برنامج التأهيل الخاص به.

المقاصة يعترف بمفاوضات الإسماعيلي وبيراميدز مع إيهاب جلال

اعترف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، بتلقيهم مفاوضات من قِبَل النادي الإسماعيلي ونادي بيراميدز، من أجل موافقتهم على رحيل إيهاب جلال، مدرب الفريق الفيومي، لتدريب أي من الفريقين، غير أن إدارة الفريق الفيومي رفضت الأمر تماماً.

بواليا: نبدأ اليوم رحلة جديدة بطموحات جديدة نحو تحقيق "العاشرة "فى إفريقيا وجه الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، رسالة لجمهور الأهلى من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، قبل مواجهة المريخ السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار أولى مباريات دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم. عودة عبد الغنى والمثلوثى وروقا لقائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد عبد الغنى وحمزة المثلثوى ومحمد أشرف روقا، واستبعاد محمد عواد ومحمد عبد السلام وأحمد عيد.

قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي .. 9 دراويش سنة أولي كلاسيكو أولاد العم

أعلن البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لخوض لقاء القمة أمام الزمالك غدا بالأسبوع الــ13 للدورى المحلى.

سموحة يهزم دكرنس 4-0 فى كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16

فاز سموحة على نظيره دكرنس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن دور الـ 32 من كأس مصر، ليحسم الفريق السكندري تأهله لدور الـ 16 وينتظر الفائز من مباراة بيراميدز والعبور.

المقاصة يفوز على البنك الأهلى 1\0 بالدورى

تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، و التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

الأهلى والمريخ .. تعرف على نتائج الأحمر في أول مباراة بعد مونديال الأندية

يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع المريخ السودانى في التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويسعى لانطلاقة قوية فى مشوار الدفاع عن لقبه، الذى أحرزه بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

حسام حسن يستقر على 22 لاعبا لموقعة سيراميكا بالسويس