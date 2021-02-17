شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كهربا لاعب "طايش" والسلوكيات دى مش بتعدى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة، مدافع فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق، على واقعة محمود عبد المنعم "كهربا" وعمرو السولية التى حدثت مشادة بينهما خلال مباراة الفريق الأحمر أمام المريخ السودانى، قائلا: "كهربا لاعب طايش والسلوكيات دى مش بتعدى فى الأهلى، وتواجد السولية والشناوى وعلى معلول وبدر بانون تجعلهم قادرين على تحقيق البطولات وامتلاكهم شخصية البطل".

وأوضح وائل جمعة أن لاعبى الفريق الأحمر ترغب فى تحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا والحفاظ على اللقب عقب الأداء القوى الذى ظهروا عليه فى مباراة اليوم أمام المريخ السودانى وتحقيق الفوز وتوجيه رسالة إلى جميع الفرق الأفريقية أن الفريق الأحمر يرغب فى حصد اللقب.

وأضاف وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية أن الثنائى النيجيرى جونيور أجاى ومحمود وحيد لاعبى فريق الاهلى من أفضل العناصر التى ظهرت بشكل قوى خلال مباراة اليوم أمام المريخ السودانى، ومحمد الشناوى حارس مرمى القلعة الحمراء الذى قام بالحفاظ على شباكة نظيفة.

وأشار وائل جمعة إلى أن لاعبى فريق الأهلى ظهروا بشكل قوى خلال مجريات الشوط الثانى وزيادة الحماس والتركيز عكس الشوط الأول الذى تواجد بيه حالة من الهبوط فى المستوى، وأن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء يستحق ضربة جزاء فى نهاية المباراة.

واكتسح النادى الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة فى الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.