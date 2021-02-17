شكرا لقرائتكم خبر عن "نيولوك" موسيماني يخطف الأضواء في مباراة الأهلي والمريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خطف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الأضواء بعدما ظهر مرتديا "أيس كاب" بسبب شدة البرودة، اثناء لقاء الأهلي والمريخ، وأستعان مدرب بطل إفريقيا وثالث العالم بالمشروبات الساخنة للتغلب على البارد القارص الذي فرض نفسه على اللقاء، المقام في الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دوري ابطال افريقيا، بإستاد القاهرة الدولي.
ويضم تشكيل الاهلي، كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، السولية، ديانج، أفشة، أجاي، كهربا، وبواليا.
وجاء تشكيل المريخ على النحو الآتي: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر ، عبد الرحمن كرنقو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدي شونيه، بكري المدينة، أرنولد بانجا، وسيف تيري.
وخاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات، بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، ومرتين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1993، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.
والمريخ هو أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية، رئيس النادي الأهلي الحالي.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره، ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.