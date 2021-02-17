شكرا لقرائتكم خبر عن "نيولوك" موسيماني يخطف الأضواء في مباراة الأهلي والمريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الأضواء بعدما ظهر مرتديا "أيس كاب" بسبب شدة البرودة، اثناء لقاء الأهلي والمريخ، وأستعان مدرب بطل إفريقيا وثالث العالم بالمشروبات الساخنة للتغلب على البارد القارص الذي فرض نفسه على اللقاء، المقام في الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دوري ابطال افريقيا، بإستاد القاهرة الدولي.

ويضم تشكيل الاهلي، كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، السولية، ديانج، أفشة، أجاي، كهربا، وبواليا.

وجاء تشكيل المريخ على النحو الآتي: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر ، عبد الرحمن كرنقو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدي شونيه، بكري المدينة، أرنولد بانجا، وسيف تيري.

وخاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات، بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، ومرتين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1993، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.

والمريخ هو أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية، رئيس النادي الأهلي الحالي.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره، ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.