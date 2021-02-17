شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 16/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 2021 العديد من الأحداث جاء فى مقدمتها، الأهلى يكتسح المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ويعتلى صدارة المجموعة، إصابة حكم مباراة الأهلي والمريخ بالخلفية.. وأبو عبلة يتدخل لعلاجه، الأهلي يدرس السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا.

الأهلى يكتسح المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ويعتلى صدارة المجموعة.. فيديو

اكتسح النادى الأهلى، فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

الأهلي يدرس السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا

يدرس مسئولو النادي النادي الأهلي سفر فريق الكرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال الفريقي عبر طائرة خاصة بسبب الإجهاد بجانب الوقاية من فيروس كورونا المُنتشر في العالم كله حالياً ، وإستقر الاهلي بنسبة كبيرة على السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

أحمد صديق: الأهلى كان يملك تقديم أداء أفضل أمام بايرن ميونخ

رد أحمد صديق نجم الأهلي السابق، على الانتقادات الكبيرة التى تم توجيهها إلى مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء عقب إهداره لركلة جزاء في مباراة الأهلي وبالميراس خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الكثير لاموا على مروان محسن رغم أن السولية أهدر أيضاً ركلة جزاء، ولا أعتقد أن ثقة المدربين فيه من فراغ بالتأكيد لديه إمكانيات تجعلهم حريصون على مشاركته سواء في الأهلي أو المنتخب، ولعب في كأس العالم وأمم أفريقيا، ولا تسمع صوته فهو متقبل كل الضغوط ويعرف قيمة الأهلي.

ضياء السيد لـ مروان محسن: قعدتك فى الأهلي مش من مصلحتك

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن مروان محسن يحتاج بصورة ملحة الخروج من الأهلي في هذه الفترة، قائلا: "يا مروان قعدتك في الأهلي مش من مصلحتك، أنت لازم تخرج تخوض تحد جديد، ده لمصلحتك ولازم تخرج وأنت واقف على رجلك".

سيف زاهر: الشناوي ومحمد هاني على رادار أحد الأندية الكبرى

كشف سيف زاهر أن ثنائي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني، على رادار أحد الأندية الكبرى، موضحا أن ناد أوروبي كبير يتابع هذا الثنائي ويترقب ضمهما بعد المستوى الكبير الذي ظهرا عليه خاصة في مونديال الأندية.

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