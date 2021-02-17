شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أندية الدورى على علم مسبق بتحملها تكاليف مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس أحمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن يوم 10 ديسمبر شروط إدارة الدوري العام أورسلت لأندية الدوري المحلي، واشتلمت على أن يتحمل النادي تكاليف إجراء مسحات فيروس كورونا، والتي تجرى في معامل معتمدة من اللجنة الطبية للاتحاد المصري.
وأشار إلى أن الوثائق الخاصة بشروط المسابقة تضمنت تحمل تكاليف إجراء المسحات، موضحًا أن النادي يُسدد مباشرة تكاليف أي مسحة تجرى للاعبين التي تتخطى القائمة الـ33 لاعبا، مؤكدًا أن من يريد إجراء المسحات في المعامل المعتمدة يفعل ما يصح بالنسبة له، موضحًا أنه من الممكن تسديد الفاتورة من خلال جدولة المبلغ.
وكان كشف رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه الجبلاية حاليا فى استدعاء اللاعبين المحترفين فى أوروبا قبل معسكر المنتخب الوطنى المقبل لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب الحجر الصحى، وضرورة بقاء اللاعبين فى العزل لمدة 14 يوما بعد العودة لأنديتهم.
وأثارت تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية الجدل حول موقف المحترفين فى مباراتىّ المنتخب المقبلتين خاصة وأن المنتخب يعتمد بشكل كبير على المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمود تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الانجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى.
ويحق لمنتخب مصر إعلان أسماء اللاعبين المحترفين واستدعائهم من أنديتهم قبل 15 يوما من انطلاق المعسكر لخوض المباريات الرسمية.
وكشف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أيضا أن المنتخب الأول سيخوض مباراة مع جزر القمر باستاد القاهرة، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل، ويتخللها مباراة أخرى مع كينيا فى كينيا فى الجولة السادسة والأخيرة، وذلك تأكيداً لما انفرد به الخليج 365 حول استقرار اللجنة الثلاثية على إقامة مباراة الفراعنة وجزر القمر باستاد القاهرة .
وتطرق رئيس الجبلاية للزيادة فى عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، وكشف أن الزيادة فى العقد تمت لأن العقد كان به هذا البند 10% بعد أول عام، كما أن اللجنة الخماسية قامت بإرجاء القرار، وبالتالى تمت زيادة عقد حسام البدرى أول شهر يناير، وبناءً عليه تم مخاطبة الجهة الادارية للاستفسار عن صرف الزيادة للمنتخب قبل شهر يناير أم لا .