اتحاد الكرة: أندية الدورى على علم مسبق بتحملها تكاليف مسحات كورونا

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة التي يرأسها لم تخطر الأندية بأي قرار بخصوص فاتورة حساب إجراء مسحات فيروس كورونا للاعبي الدوري المصري ، موضحًا أن اللجنة الخماسية السابقة أخطرت الأندية بتكاليف إجراء المسحات.

وأضاف المهندس أحمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن يوم 10 ديسمبر شروط إدارة الدوري العام أورسلت لأندية الدوري المحلي، واشتلمت على أن يتحمل النادي تكاليف إجراء مسحات فيروس كورونا، والتي تجرى في معامل معتمدة من اللجنة الطبية للاتحاد المصري.

وأشار إلى أن الوثائق الخاصة بشروط المسابقة تضمنت تحمل تكاليف إجراء المسحات، موضحًا أن النادي يُسدد مباشرة تكاليف أي مسحة تجرى للاعبين التي تتخطى القائمة الـ33 لاعبا، مؤكدًا أن من يريد إجراء المسحات في المعامل المعتمدة يفعل ما يصح بالنسبة له، موضحًا أنه من الممكن تسديد الفاتورة من خلال جدولة المبلغ.

وكان كشف رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه الجبلاية حاليا فى استدعاء اللاعبين المحترفين فى أوروبا قبل معسكر المنتخب الوطنى المقبل لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب الحجر الصحى، وضرورة بقاء اللاعبين فى العزل لمدة 14 يوما بعد العودة لأنديتهم.