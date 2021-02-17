شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 16 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 16 / 2 / 2021 ثلاث مباريات مهمة فى مختلف البطولات، حيث واجه الأهلى المريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا، والتقى سموحة مع دكرنس فى بطولة كأس مصر، بينما واجه مصر المقاصة خصمه البنك الأهلى فى الدوري المصري.

المقاصة 1 – 0 البنك الأهلى

تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، و التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

سجل هدف المقاصة محمد دبش لاعب البنك الأهلى بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، خلال محاولته ابعاد الكرة عن المرمى، ولكن دخلت شباك فريقه فى هدف عكسى .

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

سموحة 4 – 0 دكرنس

فاز سموحة على نظيره دكرنس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن دور الـ 32 من كأس مصر، ليحسم الفريق السكندري تأهله لدور الـ 16 وينتظر الفائز من مباراة بيراميدز والعبوروأحرز أهداف سموحة في شباك دكرنس كلا من أحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي وديريك نيسيبامبي وحسام حسن.

ويترقب سموحة نتيجة مباراة بيراميدز والعبور، التى تأجلت بسبب ارتباط الأول بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، لمعرفه منافسة في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

الأهلى 3 – 0 المريخ السودانى

اكتسح النادى الأهلى، فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادلاى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.