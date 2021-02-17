شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ويعتلى صدارة المجموعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح النادى الأهلى، فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادلاى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.

وشهده المباراة إصابة الحكم الزامبى سيكازوي بشد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليقوم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى بإسعاف الحكم، ثم استكمل المباراة مرة أخرى.

أحداث الشوط الأول

بدأ الأهلى ضاغط منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المريخ السودانى، الذى بدأ متحفظا في وسط ملعبه واللعب على الهجمات المرتدة، وهو ما سنحت له فرصة التسديدة الأولى ولكن بعيدة جدا عن مرمى الشناوى.

وأضاع محمد مجدى قفشة فرصة الهدف الأول في الدقيقة 6 بعد عرضية رائعة من محمود وحيد ليمررها والتر بواليا لقفشة في الستة ياردة ليلعبها بجوار قائم منجد النيل حارس المريخ السوانى.

وحاول الأهلى مباغتة الدفاع السودانى إلا أن لاعبى المريخ أفسدوا هجمات الأهلى في أول 10 دقائق، في محاولة لتنظيم هجمة مرتدة ولكن الضغط العالى الذى يفرضه موسيمانى يمنع المريخ من الوصول لمرمى الشناوى.

وأهدر محمود كهربا فرصة أخرى للأهلى بعد تمريرة رائعة من النيجيري جونيور أجايى، ولكن يسددها فوق العارضة لتضيع فرصة مهمة للأهلى في الدقيقة 14.

وظهر فريق المريخ لأول مرة في الدقيقة 17 بعد الحصول على ركنية أولى على الاهلى، ولكن محمد الشناوى يتألق في إبعاد الكرة، في أخطر كرة للفريق السودانى.

وأنقذ مدافع المريخ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 20، بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمد مجدى قفشة، الذى استغل تمريرة من السولية ليسددها، ولكن المدفع السودانى منع وصول الكرة بقوتها لتصل سهل لحارس المريخ.

وأجرى المريخ السودانى تبديلا مبكرا في الدقيقة 25 بدخول اللاعب أحمد محمد بدلا من المصاب صلاح الدين نابى، بعد تدخل قوى من محمود وحيد، لم يستطع استكمال المباراة.

وتألق الحارس السودانى منجد النيل في الدقية 26 عندما منع محمود كهربا من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من والتر بواليا، ولكن تخرج إلى ركنية في ظل الدفاع المتكتل لفريق المريخ.

ولم ينجح الاهلى في استغلال الفرص التي أتيحت له بعد مرور 30 دقيقة، رغم وجود فرص محققة آخرها انفراد كامل من قفشة بعد تمريرة بواليا ولكن لم يلحق بها.

وحاول الكونغولى والتر بواليا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32، بعد تسديدة قوية ولكن تصطدم بمدافع المريخ السودانى وتخرج إلى ركنية، والتي لم يستفد منها لاعبو الأهلى حتى الآن.

وأهدر عمرو السولية أخطر فرص المباراة في الدقيقة 34، بعدما استغل تمريرة رائعة من قفشة ليسدد كرة بجوار قائم منجد النيل، لتضيع فرصة الهدف الأول.

وهدد الفريق السودانى مرمى محمد الشناوى مجددا في الدقيقة 37، بعد الحصول على ركنية لينفذها بشكل رائع، ولكن تمر فوق قائم الأهلى.

وتفنن لاعبو الأهلى في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المريخ السودانى، والدور جاء على محمد هانى الذى استغل تمريرة أليو ديانج ولكن سددها بعيدة فوق عارضة الفريق السودانى في الدقيقة 42.

الشوط الثانى

لم يختلف الوضع في بداية الشوط الثانى عن الشوط الأول، حيث بدأ الأهلى ضاغطا على المريخ الذى يلعب في نصف ملعبه، وكاد محمود وحيد أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية ولكنها ذهبت للشباك من الخارج، لتضيع أول فرص الأهلى في الشوط الثانى وتحديدا في الدقيقة 48.

وأهدر جونيور أجايى فرصة سهلة أمام مرمى المريخ السودانى، مستغلا عرضية ممتازة من محمد هانى ولكن تمر فوق العارضة في الدقيقة 51، وعاد النيجيرى مرة أخرى لتهديد مرمى المريخ بعد تصويبة تمر بجوار القائم في الدقيقة 53.

ونجح الأهلى في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57، عن طريق محمد مجدى قفشة الذى استغل عرضية ممتازة من محمد هانى ليفضل منجد النيل في التعامل معها لتعلن تقدم الأهلى بالهدف الأول.

ورد المريخ على الأهلى، بتصويبة قوية من مهاجم المريخ ولكن محمد الشناوى ينقذ الموقف ويبعد الكرة لركنية تمر بسلام على مرمى الأهلى في الدقيقة 58.

ونجح محمود كهربا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد تمريرة ذهبية من النيجيري أجايى والتي وضعته في انفراد كامل مع منجد النيل، ليضعها كهربا بسهولة على يسار الحارس لتعلن الهدف الثانى.

وواصل النادى الأهلى الضغط على المريخ باحثا عن الهدف الثالث، ولم يمنح الفريق السوادنى الفرصة للخروج من مناطقه، ليفشل المريخ في الوصول لمرمى الشناوى بعد مرور 67 دقيقة.

ونجح الكونغولى والتر بواليا في فك النحس الذى لازمه وأحرز أول أهدافه مع النادى الاهلى في شباك المريخ في الدقيقة 70، والهدف الثالث للأهلى لينهى بشكل كامل آمال الفريق السودانى في العودة.

وأجرى موسيمانى 3 تبديلات مرة واحدة بنزول سعد سمير وأكرم توفيق ومروان محسن بدل من بدر بانون وكهربا وقفشة في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثانى.

أنقذ محمد الشناوى شباك الأهلى من استقبال الهدف الأول، بعدما تألق في إبعاد هدف محقق على مرتين ليؤكد قيمته كأفضل حارس في أفريقيا في هذه الفترة.

أهدر النيجيري أجايى انفراد كامل بعد تمريرة رائعة من بواليا، ولكن أضاع أجايى الكرة بشكل غريب بعدما وضعها بجوار مرمى الحارس منجد النيل في الدقيقة 78.

وأجرى موسيمانى آخر تبديلين بنزول محمد شريف وأحمد رمضان بيكهام، بدلا من والتر بواليا ومحمد هانى في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وحاول لاعبو المريخ تسجيل هدف شرفى ولكن دفاع الأهلى المنظم وتألق محمد الشناوى والعارضة حال دون تحقيق المريخ أي أهداف في المباراة.







































































