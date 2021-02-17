شكرا لقرائتكم خبر عن الألم يحاصر لاعب المريخ المصاب أمام الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت علامات الألم على لاعب المريخ السودانى الذى تعرض للإصابة فى بداية اللقاء الذى جمع فريقه أمام الأهلى اليوم، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دورى ابطال افريقيا، فى اللقاء المقام بإستاد القاهرة الدولي.

وتوقفت المباراة لإصابة صلاح الدين نمر ونزول الطاقم الطبى للمريخ للإطمئنان عليه في الدقيقة 21، لكن اللاعب لم يستطيع إستكمال المباراة، ليشارك بدلا منه أحمد محمد في وسط الملعب.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى مع فرق فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني. ويدخل الأهلي تلك المواجهة، وهو يعاني من غياب حوالي 6 لاعبين من عناصر الفريق، وهم طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن وناصر ماهر للإصابة، وحسين الشحات للإيقاف على إثر طرده في نهائي النسخة الماضية من البطولة، وأيمن أشرف بسبب الاجهاد، على أن يتم تحديد موقفه من المشاركة مع الفريق في لقاء المريخ خلال الساعات المقبلة. وتزيد تلك الغيابات من مخاوف جمهور القلعة الحمراء بشأن المواجهة القادمة أمام المريخ، ليبقى السؤال الأهم، كيف يحصد النادي الأهلي العلامة الكاملة أمام النادي السوداني في ظل تلك الغيابات؟

ويضم تشكيل الاهلي، كلا من: محمد الشنأوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، السولية، ديانج، أفشة، أجاي، كهربا، وبواليا.

وجاء تشكيل المريخ على النحو الآتي: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر ، عبد الرحمن كرنقو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدى شونيه، بكرى المدينة، أرنولد بانجا، وسيف تيري.







































































