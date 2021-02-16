اخبار الرياضه

صلاح و ماني يمنحان التقدم لليفربول أمام لايبزيج في التشامبيونزليج

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح و ماني يمنحان التقدم لليفربول أمام لايبزيج في التشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، هدف فريقه الأول في شباك لايبزيج خلال اللقاء المقام بينهما حاليا ضمن دور الـ16 لبطولة . وجاء الهدف بعدما توقع النجم المصري خطأ مدافع الفريق الألماني الذي أعاد الكرة لزميله بصورة خاطئة ليستغله صلاح، وينفرد بحارس لايبزيج ويسدد الكرة على يمين الحارس. وبعد خمس دقائق من هدف صلاح، نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه الريدز، بعدما انفرد بالحارس ويضعها على يساره.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، أعلن التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. في حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعًا: ترينت، وكاباك، وهندرسون، وروبرتسون، وفينالدوم، ووسطًا: جونز، تياجو، وهجومًا: ماني، وصلاح، وفيرمينو.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا