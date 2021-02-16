شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح و ماني يمنحان التقدم لليفربول أمام لايبزيج في التشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، هدف فريقه الأول في شباك لايبزيج خلال اللقاء المقام بينهما حاليا ضمن دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء الهدف بعدما توقع النجم المصري خطأ مدافع الفريق الألماني الذي أعاد الكرة لزميله بصورة خاطئة ليستغله صلاح، وينفرد بحارس لايبزيج ويسدد الكرة على يمين الحارس. وبعد خمس دقائق من هدف صلاح، نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه الريدز، بعدما انفرد بالحارس ويضعها على يساره.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. في حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعًا: ترينت، وكاباك، وهندرسون، وروبرتسون، وفينالدوم، ووسطًا: جونز، تياجو، وهجومًا: ماني، وصلاح، وفيرمينو.