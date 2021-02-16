شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح المريخ السوداني بنصف دستة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي للنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد القاهرة الدوري ضمن الجولة الأولى لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل المارد الأحمر لقبها عن الموسم المنصرم. ويعد هذا الفوز هو السادس للنادي الأهلي على المريخ السوداني.
وجاءت أهداف الأهلي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، عن طريق محمد مجدي أفشة، بعدما سدد الكرة العرضية الذي أرسسلها له محمد هاني من الجانب الأيمن برأسه لتسكن شباك حارس الفريق السوداني، وفي الدقيقة 63 عزز كهربا التقدم لأصحاب الأرض، بعدما انفرد بحارس المريخ ووضع الكرة على يساره، وشهدت الدقيقة 71 انفراجة والتر بواليا، بعدما سجل هدف الأول مع الأهلي والثالث في شباك المريخ السوداني.
وسبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية: خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993.
نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة واحدة. ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الكابتن محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الأفريقية ورئيس النادي الأهلي الحالي.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره. ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.
وبلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وخسر في 3، فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل. نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة واهتزت شباكه في 11 مناسبة. آخر مواجهات الأهلي أمام المريخ السوداني كانت الليلة والذي فاز الأهلي بهذا اللقاء بنتيجة 3- صفر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
174,426
-
تعافي
135,349
-
وفيات
10,050