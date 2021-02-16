شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح المريخ السوداني بنصف دستة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي للنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد القاهرة الدوري ضمن الجولة الأولى لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل المارد الأحمر لقبها عن الموسم المنصرم. ويعد هذا الفوز هو السادس للنادي الأهلي على المريخ السوداني.

وجاءت أهداف الأهلي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، عن طريق محمد مجدي أفشة، بعدما سدد الكرة العرضية الذي أرسسلها له محمد هاني من الجانب الأيمن برأسه لتسكن شباك حارس الفريق السوداني، وفي الدقيقة 63 عزز كهربا التقدم لأصحاب الأرض، بعدما انفرد بحارس المريخ ووضع الكرة على يساره، وشهدت الدقيقة 71 انفراجة والتر بواليا، بعدما سجل هدف الأول مع الأهلي والثالث في شباك المريخ السوداني.

وسبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية: خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة واحدة. ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الكابتن محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الأفريقية ورئيس النادي الأهلي الحالي.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره. ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

وبلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وخسر في 3، فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل. نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة واهتزت شباكه في 11 مناسبة. آخر مواجهات الأهلي أمام المريخ السوداني كانت الليلة والذي فاز الأهلي بهذا اللقاء بنتيجة 3- صفر.