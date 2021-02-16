شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ إصابة حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض الحكم الدولي الزامبي سيكازوي، للإصابة خلال اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الأهلي والمريخ السوداني، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الأولى من عمر دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وسقط الزامبي على أرضية الملعب مع الدقيقة الأولى من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الثاني قبل أن يتلقى العلاج وينهض لإكمال المباراة.

وداعب المعلق التونسي عصام الشوالي حكم المباراة خلال تعليقه على المباراة قائلاً: «يلا يا سيكازوي عايزين نشوف ماتش برشلونة وباريس سان جيرمان».

وتابع: «الجميع الآن تحول لمشاهدة القمة الأوروبية وأنا أستمر لمتابعة إصابة سيكازوي».