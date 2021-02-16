شكرا لقرائتكم خبر عن صور فاضحة تهدد علاقة رياض محرز مع زوجته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في موقف محرج للغاية عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» بعد إنشائها موقعًا من أجل نشر صورها الساخنة لمتابعيها بشكل حصرى باشتراك شهرى مقابل 8 جنيهات إسترليني.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن ريتا، نشرت مجموعة كبيرة من الصور الساخنة عبر حسابها «إنستجرام»، وطلبت من متابعيها متابعة موقعها مقابل اشتراك مادى بقيمة 8 جنيهات إسترليني شهريا، من أجل مشاهدة صورة بشكل حصرى.

وأضافت الصحيفة أن «النجم الجزائرى انفصل عن زوجته مؤخرا، بعد خيانتها له، بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات، ولديهما ابنتان ويخضع الطرفان حاليا لاستكمال إجراءات الطلاق في الفترة المقبلة».