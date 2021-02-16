شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث في شباك المريخ.. بواليا يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الزامبي والتر بواليا، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في إنهاء صيامه التهديفي وتسجيل أول أهدافه بالقميص الأحمر، في مباراة الفريق المقامة الآن أمام المريخ السوداني.

وسجل بواليا من انفراد تام بمرمى المريخ، وسدد صاروخاً بياره أعلن عن ثالث أهداف الأهلي وأول زيارة للاعب لشباك المنافسين منذ قدومه في يناير الماضي.

ويتقدم الأهلي على المريخ بثلاثية بملعب القاهرة الدولي بعد مرور 75 دقيقة من عمر مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.