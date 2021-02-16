شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسام حسن اتباع بـ40 مليون جنيه و«مش هقول اسم النادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس فرج عامر، المدير التنفيذي لنادي سموحة الرياضي، أن اللاعب حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، تم بيعه لأحد الأندية مقابل 40 مليون جنيه.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس» أن هناك اتفاقًا في العقد بألا يتم التطرق في أحد المواضيع بخصوص اسم النادي الذي اشترى اللاعب، مؤكدًا أن هذا جاء بسبب وجود لاعبين على مستوى عالٍ، وبالأخص مهاجمين في النادي الذي اشترى اللاعب حسام حسن.

وأشار إلى أن النادي الذي اشترى اللاعب يمتلك لاعبين، متابعًا: «اشتروا حسام حسن وهيبيع لاعبيه، مش هقول راح فين العلم عند الله».