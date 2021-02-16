شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يسجل أول أهدافه مع الأهلي أمام المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في شباك ضيفه المريخ السوداني، في المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليتقدم الفارس الأحمر بثلاثية نظيفة.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 58 من انطلاقة سريعة من محمد هاني على الجبهة اليمنى، أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها محمد مجدي أفشة برأسية قوية لتسكن شباك الحارس منجد النيل أبوزيد.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 64 من تمريرة بينية متقنة من جونيور أجايي، استغلها محمود كهربا، ونجح في اختراق منطقة الجزاء منفردًا بالحارس منجد النيل أبوزيد قبل أن يسدد كرة متقنة تسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بينما نجح الكونغولي والتر بواليا في فك النحس الذي لازمه، بإحراز الهدف الأول له مع الأهلى والثالث في شباك المريخ في الدقيقة 70، ليطيح بآمال المريخ السودانى في العودة للمباراة من جديد.