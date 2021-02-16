شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين كهربا ولاعبي المريخ السوداني.. والسولية يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقعت مشادة كلامية بين محمود كهربا، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي ولاعبي المريخ السوداني، في المباراة الجارية بين الطرفين الآن، بملعب القاهرة الدولي، بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وتسبب عنف الفريق السوداني والتدخل في ساق كهربا في كرة مشتركة في وقوع المشادة، وتدخل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، وأنهى الأزمة، وحذر كهربا من الانفعال.

ويتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة في شباك المريخ السوداني عقب مرور 70 دقيقة من عمر المباراة.