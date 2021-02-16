شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يرد على أحمد بلال بعد تصريحاته على مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، على أحمد بلال، نجم الفريق الأحمر السابق، بسبب هجومه الدائم على مصطفى محمد، مهاجم جالاطا سراي التركي، خلال الفترة الماضية.

وقال سعيد، في تصريحات لاستاد «المصري اليوم»، مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «بلال غير موفق في تصريحاته على مصطفى محمد والفترة الأخيرة لم يوجد مهاجم مميز في الدوري المصري إلا بعد ظهور مصطفى محمد، وكان لا يجب عليه أن ينتقد اللاعب بهذا الشكل، والموهبة لم تعد متواجدة في مصر حاليًا».

وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية لم نجد مهاجمًا مميزًا مثل مصطفى محمد في بطولة الدوري المصري، لذا يجب أن ندعمه بدلًا من الهجوم عليه بهذا الشكل وأنصح أحمد بلال بأن يسانده بدلا من أن ينتقده».