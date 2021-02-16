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كهربا يسجل الثاني.. الأهلي يصعق المريخ السوداني من جديد ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تقدم المارد الأحمر بإضافة الهدف الثاني في شباك المريخ السوداني مع الدقيقة 62 من عمر المواجهة الجارية بينهما الآن بملعب القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام المريخ، بمنافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

وتسلم كهربا تمريرة أفشة، وانفرد بمرمى الفريق السوداني، وسدد بيسراه داخل الشباك معلناً عن فرحة حمراء ثانية.

كان أفشة قد تقدم بالهدف الأول للأهلي بكرة رأسية مع الدقيقة 57.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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