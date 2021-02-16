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مصدر بالمنتخب: الباب مفتوح أمام مروان محسن

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إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالمنتخب: الباب مفتوح أمام مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل منتخب مصر، إن أحد أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الكرة يضغط على حسام البدري لضم مروان محسن للمنتخب الوطني في معسكر مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن المنتخب الوطني يحتاج لمهاجمين بدلا لمصطفى محمد مع تراجع مستوى محمد شريف وعدم قدرة كوكا على قيادة هجوم المنتخب وهو ما يستدعي ضم مروان محسن وإكسابه الثقة لأنه أحد أبرز المهاجمين في مصر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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