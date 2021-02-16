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أفشة يمنح الأهلي التقدم أمام المريخ السوداني مع الدقيقة 57 ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تقدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بهدف نظيف أمام منافسه المريخ السوداني، مع الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة بينهما الآن بملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

جاء الهدف بواسطة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي ،بكرة رأسية إثر عرضية متقنة من محمد هاني، الظهير الأيمن.

وتألق الحارس محمد الشناوي بتصديه لتصويبة قوية من الفريق السوداني عقب دقيقة وحيدة من تسجيل أفشة هدف التقدم للأهلي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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