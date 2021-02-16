شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يمنح الأهلي التقدم أمام المريخ السوداني مع الدقيقة 57 ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بهدف نظيف أمام منافسه المريخ السوداني، مع الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة بينهما الآن بملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

جاء الهدف بواسطة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي ،بكرة رأسية إثر عرضية متقنة من محمد هاني، الظهير الأيمن.

وتألق الحارس محمد الشناوي بتصديه لتصويبة قوية من الفريق السوداني عقب دقيقة وحيدة من تسجيل أفشة هدف التقدم للأهلي.