شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يستقر على ضم 6 محترفين للمنتخب في معسكر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، للإنضمام للمعيسكر المقبل المقرر إقامته يوم 21 مارس المقبل استعدادا لخوض مباراة كينيا يوم 25 من نفس الشهر في لقاء العودة بالتصفيات المؤهلة لامم افريقيا.

وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني أن الأسماء لن تخرج حتى الأن محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي وأحمد حسن كوكا ومحمد النني ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي.