شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مستوى «زيزو» يهدد بإستبعاده من المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دب خلافا داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بسبب ضم احمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال المعسكر المقبل المقرر اقامته يوم 21 مارس المقبل لخوض مباراتين امام كينيا يوم 25 من نفس الشهر ويوم 28 امام جزر القمر.

ويأتي الخلاف بسبب تراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية وابتعاده عن مستواه ،في الوقت الذي يرى فيه اتجاه اخر بالمنتخب ان اللاعب يمتلك مميزات كبيرة في المباريات ويمكن الإستفاده منه.