شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي: سأرحل عن الإسماعيلي بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الاول بنادي الإسماعيلي، إنه يدرس الرحيل عن الدراويش بنهاية الموسم الجاري بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح المحمدي لعدد من المقربين أنه تلقى عروضًا خليجية للانتقال بنهاية الموسم الجاري، لكنه فضل الاستمرار لدعم الفريق إلا أن عدم تدعيم الفريق وتراجع المستوى دفعه للتفكير في الرحيل بشكل نهائي.

وقال المحمدي إنه يبحث عن تجربه جديدة تضيف له وتساهم في تطوير مستواه.