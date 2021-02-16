شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يحقق رقماً سلبياً في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شالكه، المتعثر بدوري الدرجة الأولى الألماني، أنه سينهي ارتباطه بالمدير الرياضي يوخين شنايدر الصيف المقبل بالتراضي بين الطرفين، قبل عام واحد من نهاية عقده الأصلي.

وأجمع المجلس الإشرافي لشالكه على أن هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية على الصعيد الرياضي، لإخراج شالكه من أزمته وقيادته لمستقبل ناجح. ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا، بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

ويصارع السويسري كريستيان جروس، رابع مدرب يقود شالكه هذا الموسم، من أجل إنقاذ الفريق من شبح الهبوط. وتعرض شالكه أيضا لصعوبات مالية قاسية في ظل تزايد المشاكل بعيدا عن المستطيل الأخضر، بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأوضح شالكه أن شنايدر سيعمل مع الثلاثي مايك بوسكينز، منسق إعارات اللاعبين والأنشطة الدولية، وبيتر كنايبل، مدير قطاع الناشئين والتطوير، ونوربرت إيلجرت، مدرب فريق الشباب تحت 19 عاما، لحين حلول موعد رحيله من أجل إعداد الفريق للموسم المقبل. ويلتقي شالكه مع ضيفه بوروسيا دورتموند، السبت المقبل، في ديربي الرور.