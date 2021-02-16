شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يصمد أمام الأهلي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين النادي الأهلي ونظيره المريخ السوداني، ضمن دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحاول لاعبو النادي الأهلي تسجيل هدف مبكر لفتح خطوط دفاعات المريخ السوداني، لكن سوء الحظ لازم لاعبي المارد الأحمر. وكانت الهجمة الأولى أهدرت من رأس مجدي أفشة، والثانية عن طريق كهربا الذي استلم الكرة العرضية من جونيور أجايي، والذي سددها كهربا في صدر الحارس.

وفي المقابل، حاول لاعبو المريخ السوداني تنفيذ الهجمات المرتدة، لكن خط الوسط والدفاعا بقيادة بدر بانون، نجح في إجهاض جميع المحاولات السودانية، ليخرج الشوط الأول سلبيا.

ويخوض فريق المريخ السوداني لقاء الأهلي المقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، بتشكيل مكون من، سيف تيري في حراسة المرمى، و«يندبانجا أرنولد، وبكر المدينه» دفاعًا، و«سعيدي شيوني، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، عبدالرحمن كرنجو» وسطًا، و«أمير كمال، صلاح نمر، ومنجد النيل» هجومًا.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وأحمد رمضان بيكهام وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وسعد سمير وأكرم توفيق.