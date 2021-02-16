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دوري أبطال أفريقيا: الاهلي المصري يتخطى المريخ السوداني بثلاثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

ضمن منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة ​دوري أبطال أفريقيا​، حقق فريق ​الأهلي​ المصري فوزا سهلا على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب السلام.

استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وافتتح التسجيل اللاعب محمد مجدي افشة في الدقيقة 57، وأضاف زميله محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب والتير بواليا في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز صعد الأهلي إلى صدارة المجموعة الأولى بمجموع 3 نقاط وبفارق عدد الأهداف عن صاحب المركز الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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