غولاسي: كيتا يتمتع بجودة عالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

تلقى لاعب ​ليفربول​ نابي كيتا دعمًا من قبل زميله السابق في فريق ​لايبزيغ​ بيتر غولاسي، الذي قال إن كيتا يتمتع بـ "جودة لا تصدق".



وقال غولاسي: "قضيت موسمًا واحدًا مع نابي في ريد بُل سالزبورغ ثم موسمًا واحدًا في لايبزيغ. إنه موهبة رائعة. لديه جودة لا تصدق وعندما جاء إلى البوندسليغا قام بتغيير مجريات اللعب هنا وكان أحد أهم اللاعبين بالنسبة لنا".

وأضاف: "في موسمنا الأول في البوندسليغا ذهبنا إلى المركز الثاني في الدوري، والذي كان بالطبع نتيجة لجهود الفريق، لكن نابي كان أحد اللاعبين الأساسيين، وليس من المستغرب أنه بعد هذا الموسم الناجح وقع ليفربول معه".

وتابع: "منذ ذلك الحين، تعرض لبعض الإصابات، لذلك أعتقد أنه واجه وقتًا عصيبًا للوصول إلى أفضل مستوياته والاستمرار في اللعب طوال الوقت، لكن صفاته ليست محل شك. أنا متأكد من أنه إذا كان بإمكانه الحفاظ على لياقته وصحته، فسيظهر مرة أخرى على أعلى مستوى".