شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 16/ 2/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، عودة عبد الغنى والمثلوثى وروقا لقائمة الفريق فى مواجهة الإسماعيلى، محمد عبد الشافى يعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلى.

محمد عبد الشافى يعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلى يعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بعدما أنهى برنامج التأهيل الخاص به.

عودة عبد الغنى والمثلوثى وروقا لقائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد عبد الغنى وحمزة المثلثوى ومحمد أشرف روقا، واستبعاد محمد عواد ومحمد عبد السلام وأحمد عيد.

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