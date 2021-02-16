شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: والتر بواليا لم يعبر عن نفسه حتى الأن فى هجوم الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى وائل جمعة مدافع فريق الأهلي ومنتخب مصر الأسبق حصد القلعة الحمراء بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم والمرة العاشرة في تاريخه بعد تحقيق النجمة التاسعة الموسم الماضى عقب الفوز على غريمة التقليدي الزمالك .

وأوضح وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية أن الظروف أجبرت النادى الاهلى على التعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قائلا "الظروف أجبرت الأهلي على التعاقد مع بواليا كان الفريق يحتاج للتعاقد مع مهاجم والوقت ضيق للغاية فكان المهاجم الكونغولي هو أفضل الخيارات حيث قدم أداءً مميزا مع نادي الجونة لذلك تم التعاقد معه و بواليا لم يعبر عن نفسه حتى الأن مع النادي الأهلي، حيث فشل في تسجيل أي هدف في المباريات التي شارك بها مع الفريق، ومازالنا ننتظر منه الكثير و التعاقد مع بواليا كان بالاتفاق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق و الأهلي عمره ما يتعاقد مع لاعب بعيدًا عن رغبة الجهاز الفني".

نشر صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" صورة للاعبى الأهلى وعلقت عليها : "فاز الأهلي في آخر 13 مباراة خاضها بدوري أبطال إفريقيا على أرضه و بطل إفريقيا لم يتعرض للخسارة في آخر 22 لقاء على أرضه، الخسارة الأخيرة كانت عام 2016".

وتعد مباراة الاهلى أمام المريخ السودانى في دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى حيث لم يلتقى الفريقين في البطولات الافريقية من قبل .

وصل منذ قليل فريق الأهلي إلى إستاد القاهرة لمواجهة المريخ السوداني في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا للمجموعة الأولى التى تضم أيضا ، كلا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وقام موسيماني بمعاينة ارضية ملعب استاد القاهرة مع جهازه المعاون فور وصول البعثة الملعب قبل بدء الفريق عملية الاحماء ثم خوض المباراة المرتقبة امام بطل السودان القوي.

ويدخل الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.