شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع أهلاوى يدعم أجاى أمام المريخ: حمد الله على السلامة يا أبو خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مشجع أهلأوى على دعم جونيور أجأى لاعب النادى الأهلى اليوم أمام نظيره المريخ السودانى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دورى ابطال افريقيا، فى اللقاء المقام بإستاد القاهرة الدولي.

وتشير نتيجة المباراة حتى الآن إلى تقدم الأهلي بثلاثية دون رد

وداعب المشجع الأهلأوى أجأى أمام المريخ قائلا: "حمد الله على السلامة يا أبو خالد"، وذلك بعد عودة اللاعب من فترة غياب طويلة بالدوري بسبب الإصابة.

ويضم تشكيل الاهلي، كلا من: محمد الشنأوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، السولية، ديانج، أفشة، أجاي، كهربا، وبواليا.

وجاء تشكيل المريخ على النحو الآتي: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر ، عبد الرحمن كرنقو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدى شونيه، بكرى المدينة، أرنولد بانجا، وسيف تيري.

ونشرت صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" صورة للاعبى الأهلى وعلقت عليها : "فاز الأهلي في آخر 13 مباراة خاضها بدوري أبطال إفريقيا على أرضه و بطل إفريقيا لم يتعرض للخسارة في آخر 22 لقاء على أرضه، الخسارة الأخيرة كانت عام 2016".